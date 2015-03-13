Гройсман подпишет закон о запрете российских сериалов на следующей неделе

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "1+1", сообщает ГОРДОН.

По его словам, после принятия закона в ВР поступила жалоба от Оппозиционного блока, и это помешало подписать закон.

Гройсман рассказал, что эта жалоба уже была рассмотрена на Регламентном комитете, и в среду ее рассмотрит парламент. "После того открывается путь к подписанию, в соответствии с законами Украины, что я и должен сделать на следующей неделе", – сказал спикер.

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10 марта Гройсман сообщил, что не подписал закон о запрете российских сериалов из-за технических проблем.

Рада приняла закон, который запрещает трансляцию фильмов и сериалов, прославляющих страну-агрессора, 5 февраля.