Россия ищет возможность сесть за стол переговоров, не теряя при этом лицо – президент ЕП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе на пресс-конференции после своего выступления на саммите ЕС.

Отметив, что санкции используются как инструмент, который создает политическое давление для стимулирования российского руководства вернуться к переговорам, Шульц сказал: „Мое впечатление такое, что это не предполагается, но не исключено, что руководство в Москве ищет путь вернуться за стол переговоров, не теряя при этом лица. Если это так, то мы должны пересмотреть санкции”.

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При этом президент ЕП констатировал, что Россия, в случае «продолжения политики конфронтации, не может рассчитывать на отмену санкций».