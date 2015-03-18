Крым является частью Украины, пока она не примет иного решения - польский генерал

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал глава польского Бюро национальной безопасности (BBN) генерал Станислав Козєй сегодня в Варшаве.

Он назвал позицию украинской власти ключевой в этом деле.

"Важнейшим делом является то, что будет происходить дальше в практическом смысле. Это вопрос, по моему мнению, в первую очередь к Украине. Как Украина будет говорить миру о Крыме, Украина будет все время последовательно повторять, что он является ее частью, что добивается его возвращения, что такую политику проводит и будет разными способами пытаться его вернуть, или на каком-то этапе будет иметь место определенное взаимопонимание между Украиной и Россией относительно дальнейшего статуса Крыма", - сказал Козей.

Читайте такжеМИД готовит отправку в Гаагу материалов с откровениями Путина и Шойгу о Крым - ЯценюкГенерал отметил, что западные государства не должны давить на украинскую власть в этом деле, и украинцы должны самостоятельно принять решение о будущем полуострова.

"Пока Украина не примет иного решения, Крым является частью Украины в формальном, юридическом и любом другом смысле", - подчеркнул Козєй.

Он также отметил, что практически ни одна страна мира не признала законной оккупацию Россией Крыма, и добавил, что давление на Россию Запад сохранит.