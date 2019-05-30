Зеленский внес в Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и председателя СБУ

В Администрации президента готовят материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеЗеленский уволил Гелетея и назначил нового начальника УГО

«Глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины», - говорится в сообщении.

В представлениях отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что в Администрации президента Украины готовят материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду уволить руководителей Службы безопасности, Генеральной прокуратуры и Министерства обороны.

Ранее, 17 мая, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке с должности и намерен направить его в ВР и президенту.