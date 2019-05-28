Рада рассмотрит законопроект об ответственности за незаконное ношение военной формы (прямая трансляция)

Депутаты также планируют рассмотреть проект постановления об обращении Верховной Рады к ряду международных организаций по осуждению нарушения прав коренных народов в России.

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц.

Читайте такжеПриоритеты работы с Радой: у Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня повесткой дня заседания парламента предусмотрено рассмотрение блока вопросов местного самоуправления.

В частности, это законопроект об основах административно-территориального устройства Украины.

Парламент также должен рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект постановления об обращении Верховной Рады к ряду международных организаций по осуждению нарушения прав коренных народов в России.

В числе вопросов, которые предлагается рассмотреть для включения в повестку дня сессии, - законопроект по урегулированию капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины, а также законопроект по совершенствованию правового регулирования мехового производства в Украине. Кроме того,в повестку дня предлагается включить законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами; проект закона по совершенствованию конкурсной процедуры в Нацсовете по телерадиовещанию.