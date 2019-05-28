У Зеленского рассказали, с кем партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию

Партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партии "Слуга народа" "однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность". Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе.

Читайте такжеПриоритеты сотрудничества с Радой: у Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. По его словам, партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

"Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - отметил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.