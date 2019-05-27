"РФ не хочет забирать своих": эксперт спрогнозировала реакцию Москвы на решение трибунала ООН по морякам

Правозащитница выразила предположение, что Россия захочет устроить публичный судебный процесс и будет озвучивать версию о "провокации со стороны Украины" – ту версию, которую трибунал ООН фактически опроверг.

Россия не собирается освобождать пленных украинских моряков до вынесения «приговора», чтобы устроить публичный судебный процесс.

Такое мнение высказала правозащитница Мария Томак, комментируя отказ Москвы выполнить решение Международного морского трибунала ООН, передает «Обозреватель».

"Не думаю, что моряки будут освобождены до приговора. Можно провести параллель: была подобная история с украинскими пограничниками, захваченными Россией после того, как Украина арестовала двух офицеров ФСБ. И обмен произошел уже после вынесения приговора", – напомнила Томак.

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Она высказала предположение, что Россия захочет устроить публичный судебный процесс и будет озвучивать версию о "провокации со стороны Украины" – ту версию, которую трибунал ООН фактически опроверг.

"То есть они захотят эту тему публично продвигать, в присутствии камер и международных медиа. И только после этого будут готовы обсуждать какие-либо процессы освобождения", – отметила эксперт.

Правозащитница рассказала, что процесс освобождения пленных на Донбассе и заключенных, которые находятся на территории Крыма или России, существенно отличается.

"Те люди, которых удалось вытащить из Крыма и России, преимущественно прошли процедуру помилования. То есть это было решение президента Владимира Путина. Донбасс – совсем другая история. Там люди удерживаются незаконными вооруженными формированиями, и хотя решение, судя по всему, принимается в Москве, оно не требует подписи Путина. Процедура все-таки гораздо легче", – пояснила она.

По данным Томак, сегодня на территории РФ и в Крыму удерживаются не менее 100 украинских пленных, кроме моряков.

В Украине, добавила она, находятся около 20 российских задержанных. Однако Москва не слишком заинтересована в их возврате, поскольку среди них нет действующих военных.

"Недавно мы общались с представительницей совета по правам человека при Путине. И они сейчас тоже пытаются этот вопрос со своей стороны продвигать. Россия не слишком заинтересована забирать своих граждан... ...В Украине есть чуть более 20 человек, которые согласились быть переданы России. Которые обращались к Путину, чтобы он их забрал", – сообщила правозащитница.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченные военные судна и моряков.