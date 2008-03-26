Черновецкий заразил БЮТ ”албанским вирусом”?

Политологи считают основными кандидатами в мэры Киева нынешнего городского председателя столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и лидера блока своего имени Виталия КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании круглого стола, который проходил в Киевском институте проблем управления им. Горшенина.

В частности, такое мнение выразили гендиректор TNS Ukraine Николай ЧУРИЛОВ, директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Так, Н.ЧУРИЛОВ отметил, что намечается четыре группы кандидатов в мэры столицы. В первой группе состоят явные лидеры кампании - Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и В.КЛИЧКО. Намного отстает от них по нынешним рейтингам бывший мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и еще более отстает третья группа кандидатов, среди которых он назвал народного депутата от БЮТ Николая ТОМЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

У всех остальных кандидатов, по мнению эксперта, совершенно «призрачные шансы» стать мэром столицы, даже если у них будет сильная финансовая поддержка и пиар-кампания.

«Раскрутить его (нового кандидата – УНИАН) за два-три месяца просто невозможно», - сказал Н.ЧУРИЛОВ.

В то же время, он подчеркнул, что 38% киевлян на сегодня затрудняются ответить, за кого будут голосовать 25 мая. По мнению эксперта, это достаточно большой процент. Однако, по его словам, исходя из опыта предыдущих выборов, эти голоса будут пропорционально распределены между кандидатами.

В свою очередь, А.ЕРМОЛАЕВ также спрогнозировал двух основных фаворитов на выборах мэра столицы – Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и В.КЛИЧКО, согласившись в предыдущим экспертом, что «раскрутить» других представителей политических сил, даже таких как, например, председатель Шевченковской райгосадминистрации Виктор ПИЛИПИШИН, за 2 месяца очень сложно.

Говоря о едином кандидате на должность киевского мэра от демократических сил, о котором часто ведут речь, политологи опровергли распространенный тезис о том, что любой кандидат от Блока Юлии Тимошенко сможет победить на мэрских выборах в Киеве. Они считают, что выдвижение от БЮТ на эту должность кандидатуры первого-вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА будет ошибкой Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, участвующий в круглом столе директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ сказал: «Есть такая идея, что если Ю.ТИМОШЕНКО с ее теперешней популярностью (75% голосов киевлян поддерживают ее политику) возьмет за уздечку лошадь, может и ее провести куда угодно. Возможно, в сенат любого человека она и сможет провести, но завести на пост мэра любого кандидата – это неправильная философия. Я думаю, что кандидат от БЮТ, который, скорее всего, будет именно от БЮТ, и можно уверенно говорить, что БЮТ получит наибольшую фракцию в городском совете. Но абсолютно неочевидно для меня, что любой кандидат, который будет ходить с Ю.ТИМОШЕНКО по дворам, сможет иметь какие-то преимущества во время выборов. Тот человек, который сейчас называется, мне кажется, не имеет ни одного шанса. Я имею в виду А.ТУРЧИНОВА. Я не верю в возможность его победы. Я думаю, это ошибка для Ю.ТИМОШЕНКО».

Политологи также отметили то, что на сегодняшний день стабильный электорат именно у В.КЛИЧКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В свою очередь, политолог Дмитрий ВЫДРИН высказал мнение, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сможет победить на досрочных выборах Киевского городского председателя. Он отметил, что 25 мая в столице пройдут не только выборы мэра, но и Киевсовета, а от Блока Черновецкого на этих выборах смогут пройти только 24-25 кандидатов. Вместе с тем, для того, чтобы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ возглавил столицу, ему необходима поддержка 61 депутата Киевсовета.

По мнению Д.ВЫДРИНА, большинство в горсовете получат «бютовцы», и даже если Партия регионов станет в поддержку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, то ее членов будет недостаточно, поскольку, по мнению политолога, у нее будет 12-15 мест в Киевсовете. «Может получиться коллизия, когда мэр избран, но не приведен к власти», - сказал он.

Кроме того, по словам Д.ВЫДРИНА на выборах конкурируют образы кандидатов. На прошлых выборах, отметил политолог, В.КЛИЧКО не удалось сепарировать себя от экс-мэра О.ОМЕЛЬЧЕНКО. И в то же время, по его словам, на этих выборах В.КЛИЧКО, вероятнее всего, удастся создать образ молодого демократа.

Д.ВЫДРИН считает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ на этих выборах такой образ не удастся создать. Единственное, что может, по его мнению, помешать оппоненту Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО стать мэром, - это «албанский вирус» (компьютерный вирус – УНИАН), когда его получателю предлагается самому разрушить свою систему. По словам политолога, этот вирус уже направлен в лагерь демократических сил, и у них начинаются разногласия и дрязги по поводу кандидата на пост киевского городского кандидата