Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров оружия - SIPRI

Об этом говорится в отчете о тенденциях международного рынка вооружений, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), пишет Зеркало недели.

Отмечается, что отчет описывает развитие индустрии экспорта-импорта оружия в мире в течение 2009-2014 годов.

«Двумя крупнейшими мировыми экспортерами вооружений являются США (31% глобального экспорта) и Россия (27%). Далее в рейтинге - Китай, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Украина и Израиль», - говорится в отчете.

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Так, в течение последних пяти лет объемы экспорта украинских вооружений составляли 3% от мировых продаж (в 2005-2009 годах этот показатель составлял 2%). Согласно отчету, Украина является третьей по объемам поставок вооружений для Китая - в 2009-2014 годах туда экспортировались двигатели для военных самолетов. Кроме того, в 2014 году Украина поставляла бронетехнику в Камерун и Нигерию.

«Россия в свою очередь поставляла оружие в 56 стран и боевикам в Восточной Украине в 2010-2014 годах», - отмечают в SIPRI.

В первую десятку стран-импортеров оружия входят: Индия, Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ, Пакистан, Австралия, Турция, США, Южная Корея и Сингапур.

В SIPRI также отмечают беспокойство ряда стран через развитие армии в РФ, следствием закупку вооружений для повышения обороноспособности этих государств. В 2014 году Польша импортировала немецкие танки, крылатые ракеты из США и самоходные орудия из Южной Кореи. Эстония закупала старую бронетехнику в Голландии, а Латвия - в Великобритании. SIPRI оценивает объемы поставок вооружений без учета их стоимости - из-за того, что каждый год эти показатели могут существенно отличаться, в организации готовят пятилетние отчеты, которые бы лучше показывали тенденции на мировом рынке оружия.

Справка УНИАН. Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute) — независимый международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения.