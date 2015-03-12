Россия готовится потратить на разработку нового оружия почти 5 млрд долларов
19:02, 12 марта 2015Мир
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Минобороны РФ в этом году может потратить порядка 270-290 млрд рублей (около 4,8 млрд долларов) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективного оружия и техники.
REUTERS
Об этом сообщил замглавы военного ведомства России Юрий Борисов, передает ТАСС.
Ранее замминистра сообщил, что объем гособоронзаказа в 2015 году составит 1,8 трлн рублей (30 млрд долларов).
В 2014 году объем гособоронзаказа составил порядка 1,7 трлн рублей (около 28 млрд долларов). Ранее планировалось, что в 2015 году он вырастет примерно на 20%.
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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины расценивает как подтверждение непредсказуемости российской власти заявление представителя МИД РФ о праве размещать ядерное оружие в Крыму.
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