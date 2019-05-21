Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Об этом говорится в указе №304/2019, опубликованном на официальном сайте президента.

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"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю назначить Богдана Андрея Иосифовича Главой Администрации президента Украины", - говорится в документе.

Как известно, Богдан является советником Зеленского по юридическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.