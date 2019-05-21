Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины. Читайте такжеЗеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба ВСУ Соответствующий указ главы государства №305/2019 от 21 мая опубликован на сайте президента. "Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - говорится в документе. Справка УНИАН. Сергей Шефир родился в 1964 году, окончил Криворожский горнорудный институт, сценарист и продюсер, соучредитель "Студии Квартал-95". Напомним, сегодня Зеленский также назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

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