Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником
20:21, 21 мая 2019Политика
1336 0
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Сергей Шефир и Владимир Зеленский / фото REUTERS
Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины.
Читайте такжеЗеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба ВСУ
Соответствующий указ главы государства №305/2019 от 21 мая опубликован на сайте президента.
"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - говорится в документе.
Справка УНИАН. Сергей Шефир родился в 1964 году, окончил Криворожский горнорудный институт, сценарист и продюсер, соучредитель "Студии Квартал-95".
Напомним, сегодня Зеленский также назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter