цей матеріал доступний українською

Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником

20:21, 21 мая 2019
Политика
1336 0
Сергей Шефир и Владимир Зеленский / фото REUTERS

Читайте такжеЗеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба ВСУ

Соответствующий указ главы государства №305/2019 от 21 мая опубликован на сайте президента.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - говорится в документе.

Справка УНИАН. Сергей Шефир родился в 1964 году, окончил Криворожский горнорудный институт, сценарист и продюсер, соучредитель "Студии Квартал-95".

Напомним, сегодня Зеленский также назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Владимир Зеленский