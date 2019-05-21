ГБР зарегистрировало заявление Портнова с обвинениями против Порошенко

Портнов считает Порошенко причастным к «государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий».

Государственное бюро расследований получило и зарегистрировало заявление бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Громадскому сообщили в ГБР.

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«Заявление получили, зарегистрировали», – отметили в пресс-службе.

В то же время в бюро не комментируют содержание заявления.

Сам Портнов заявил, что считает Порошенко причастным к «государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий».

Ранее Портнов заявил, что после возвращения в Украину его охраняют полицейские с автоматами.

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. 20 мая он заявил, что подал в Государственного бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в причастности к государственной измене.