Экс-заместитель главы АП Портнов вернулся в Украину

Портнов не был в Украине более пяти лет.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!» - написал Портнов.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года народный депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Левус (в 2014 году занимал должность заместителя председателя Службы безопасности Украины) заявил, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье «государственная измена» после заявления общественной организации «Свободные люди» о «вероятной причастности его к аннексии Крыма».

Депутат отметил, что о вероятной причастности Портнова к оккупации Россией части территории Украины «свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК (Владимиром - УНИАН) Константиновым, который был зафиксирован украинской разведкой 1 марта 2014 года».

«Во время разговора Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов - украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации президента», - написал депутат.

Портнов, в свою очередь, заявил, что подал в Шевченковский районный суд города Киева на СБУ из-за информации о том, что ему инкриминируют государственную измену.«Требую признать недостоверной и опровергнуть распространенную обо мне информацию о якобы государственной измене», - написал Портнов на своей странице в Facebook.