Главы СБУ и ССО нарушили устав и не отдали честь новому главнокомандующему Зеленскому (видео)

Двое из самых главных военачальников в Украине не выполнили обязательную часть воинского этикета.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Силами специальных операций Украины Игорь Лунев не отдали честь на торжественной части инаугурации главнокомандующему шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Двое из одних самых главных военачальников в Украине не выполнили обязательную часть воинского этикета.

Грицак и Лунев, как и все остальные генералы, должны были приветствовать главнокомандующего, назвав имя, род войск и обязательно приложить к голове руку. Что они не сделали, тем не выполнив часть воинского приветствия со старшим по званию.

Что касается министра обороны Степана Полторака и министра МВД Арсена Авакова, которые также не отдали честь Зеленскому, то в связи с тем, что они пребывают в статусе гражданских лиц, по протоколу они не обязаны это делать.

Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, командующий сил специальных операций Игорь Лунев, глава СБУ Василий Грицак, председатель пограничной службы Петр Цыгикал, глава Нацполиции Сергей Князев, глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак попросил президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности в понедельник, 20 мая.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке в понедельник, 20 мая.