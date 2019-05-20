Грицак подал в отставку с должности главы СБУ

Соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составили также все заместители главы СБУ.

Глава Службы безопасности Василий Грицак подал на рассмотрение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», - цитирует Грицака пресс-центр СБУ.

Также он отмечает, что «в установленном воинскими уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок-о-бок со мной встали на защиту Украины в самые трудные дни российской вооруженной агрессии».

Как сообщал УНИАН, ранее в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко подал секретарь СНБО Александр Турчинов. Действующий президент его отставку принял.