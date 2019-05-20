Глава Минобороны Полторак подал в отставку

Заявление Полторака было опубликовано сразу после инаугурации Зеленского.

Министр обороны Украины Степан Полторак 20 мая попросил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности.

Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook. Оно было опубликовано сразу после инаугурации Зеленского.

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"Господин президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение Верховной Раде. Прошу рассмотреть в установленном порядке вопрос относительно увольнения меня с должности министра обороны Украины", – сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Грицак подал в отставку с должности главы СБУ.