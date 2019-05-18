Япония предоставит почти 3 миллиона долларов для поддержки переселенцев и восстановления Донбасса

Помощь будет предоставляться четырьмя агентствами системы ООН в Украине.

Правительство Японии предоставит $2,8 млн в этом году на выполнение четырех проектов для поддержки людей и громад, пострадавших от войны в Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства ООН в Украине.

Посол Японии в Украине Такаши Кураи отметил, что с начала независимости Япония предоставила Украине финансовую помощь на сумму $3,1 млрд.

«Начиная с 2014 года, после Революции Достоинства, мы увеличили объем предоставляемой помощи Украине, и она составила $1,87 млрд, что составляет более половины общего объема средств, предоставленных с момента приобретения независимости», — отметил посол.

Он рассказал, что помощь включает модернизацию Бортнической станции аэрации, финансовую поддержку правительства Украины, помощь в медицинской сфере и помощь населению на востоке Украины.

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«В сотрудничестве с ООН и другими международными организациями мы реализовали помощь на общую сумму $47 млн. Помощь, которую мы предоставляем на восточной Украине, направлена на повышение безопасности и благосостояния местного населения. Проекты включают реабилитацию социальной инфраструктуры, восстановление больниц, школ, громад», — рассказал посол.

Координаторка системы ООН в Украине Оснат Лубрани отметила, что с 2015 года при финансовой поддержке Японии с помощью программ, реализуемых ООН, удалось реконструировать более 30 объектов социально-экономической инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях, в частности, мосты, насосные станции, медицинские учреждения, реабилитационные центры и школы.

«Финансовая помощь, предоставленная в 2019 году, будет использована для проведения профессиональных тренингов и развития деловых навыков для внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего от конфликта; предоставления грантовых дотаций для запуска и расширения малого бизнеса; предоставления микромалых и средних предприятий с бизнес-консалтинга и технической помощи; ремонт жилья для ВПЛ вдоль «контактной линии»; мониторинг защиты и оказание помощи по индивидуальной защите ВПЛ и другому пострадавшему от конфликта населению; наращивание потенциала специалистов в области образования и закупки медицинского оборудования больницы Министерства обороны. ООН в Украине надеется на длительное и плодотворное сотрудничество с правительством Украины и Японии в содействии единства и устойчивого развития, возрождению экономики на территориях, пострадавших от конфликта», — сказала Лубрани.

Помощь будет предоставляться четырьмя агентствами системы ООН в Украине, в частности: Программой развития ООН (ПРООН) — на сумму $0,54 млн, Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) — $0,84 млн, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) — $0,38 млн, Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) — $1,09 млн.