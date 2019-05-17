Избран руководитель аппарата Высшего антикоррупционного суда

Комиссия выбирала среди двух кандидатов, которые дошли до этапа собеседования.

Комиссия по вопросам Высшего корпуса государственной службы в системе правосудия сегодня избрала руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда Богдана Крикливенко.

Как сообщила пресс-служба общественной организации "Центр противодействия коррупции", Крикливенко по результатам конкурса набрал 18,6 балла.

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Вторым кандидатом, который дошел до этапа собеседования, стала Наталья Тимощук, набравшая по результатам конкурса 13,3 балла.

Всего в конкурсе на руководителя аппарата принимали участие 13 человек.

"После проверки знаний английского языка и стажа остались лишь трое участников – Наталья Тимощук, Наталья Король и Богдан Крикливенко. По результатам оценивания осталось два кандидата: Тимощук (7,3 балла) и Крикливенко (8,9 балла). Наталья Король, которая набрала 3,5 балла, выбыла из конкурса до собеседования", - говорится в сообщении.

Назначить на должность руководителя аппарата должен председатель Государственной судебной администрации Украины по согласованию с председателем Высшего антикоррупционного суда.

Руководитель аппарата ВАС будет отвечать за документооборот в суде, защиту информации, предотвращение утечки материалов, невмешательство в распределение дел и независимость других работников суда.

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В ЦПК сообщили, что Крикливенко – правозащитник, основатель ГО "Украинский институт по правам человека", работал руководителем Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября.