Председателем Высшего антикоррупционного суда избрана судья Танасевич

Другой кандидатурой была судья Ольга Саландяк.

Председателем Высшего антикоррупционного суда избрана судья Елена Танасевич.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято путем тайного голосования на собрании судей Высшего антикоррупционного суда.

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За Танасевич проголосовали 23 судьи, за Саландяк - 10.

Еще 5 судей не поддержали ни одного из кандидатов.

Председательствующий на собрании объявил, что Танасевич избрана сроком на 3 года и не более чем на срок полномочий судьи.

Как сообщал УНИАН, на должность председателя Высшего антикоррупционного суда сначала предлагались кандидатуры судей Олега Павлишина, Елены Танасевич и Маркияна Галабали. По результатам первого голосования за кандидатуру Галабали проголосовали 9 судей, за Павлишина - 14, за Танасевич - 15, поэтому было принято решение проводить повторное тайное голосование, но выбирать уже из двух кандидатов - Павлишина и Танасевич.

По результатам второго голосования за Павлишина проголосовали 15 судей, за Танасевич - 16, 7 судей не поддержали ни одного кандидата.

Для избрания необходимо минимум 20 голосов.