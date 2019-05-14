Страны ЕС заявили о "позитивных сигналах" команды Зеленского

Главы внешнеполитических ведомств 28 стран-членов ЕС 13 мая в Брюсселе обсудили итоги президентских выборов в Украине.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел отметил позитивные сигналы команды победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского о намерении продолжать воплощение реформ.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, состоявшегося 13 мая в Брюсселе.

В частности, министры иностранных дел обсудили ситуацию в Украине, в том числе результаты президентских выборов.

"Они отметили позитивные сигналы будущей администрации, особенно ее намерение продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа", - говорится в сообщении.

Также главы МИД стран Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу указа президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, отмечается в сообщении.