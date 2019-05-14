Террористы под видом миротворцев: экс-чиновник СНБО раскрыл план Путина с паспортами для ОРДЛО

Экс-заместитель секретаря СНБО считает, что в ситуации с паспортами РФ "речь идет о ползучей аннексии".

Президент России Владимир Путин хочет раздать гражданство РФ на Донбассе прежде всего террористам "Л/ДНР", чтобы иметь возможность в будущем использовать их под видом "миротворческого контингента".

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Об этом рассказал экс-первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Степан Гавриш, комментируя раздачу российских паспортов на Донбассе, передает «Обозреватель».

"В первую очередь, паспорта дают военным и силовикам. Хотя в законах России запрещено выдавать паспорта лицам, которые принимали участие в военных конфликтах, они это проигнорируют, прописав их в военных частях", – заявил Гавриш.

"Это означает, что завтра эти люди наденут форму российских миротворцев – так было в Грузии. Люди с пропиской в воинских частях на территории "ДНР" наденут миротворческую форму, это будет корпус миротворцев", – подчеркнул он.

Экс-заместитель секретаря СНБО считает, что в ситуации с паспортами РФ "речь идет о ползучей аннексии".

"В военный способ Донбасс захвачен, сейчас раздают гражданство. Гражданство в Донецкой области могут получить 200 тыс. человек из 1,3 млн. В Луганске еще меньше. Собирают все документы в Донецке, везут их в Ростов, потом они едут туда, сдают отпечатки пальцев, дают присягу и получают паспорта", – добавил Гавриш.