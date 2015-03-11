Мандат миссии ОБСЕ в Украине планируют продлить до 17 марта 2016 года

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

По его словам, в рамках Постоянного совета ОБСЕ начались консультации по разработке проекта решения постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Положение проекта базируется на решении Постоянного совета ОБСЕ о развертывании этого полевого присутствия. Мандат миссии планируется продлить на 12 месяцев.

Кроме того, документом предусмотрена возможность увеличения количества наблюдателей СММ до тысячи человек в зависимости от потребности на местах.

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В решении также предлагается финансирование миссии в размере 68 млн евро за счет Сводного бюджета ОБСЕ и добровольных взносов государств-участников.

Перебыйнис отметил, что во время одобрения этого решения Постоянный совет ОБСЕ планирует также одобрить Декларацию “в связи с продлением мандата СММ ОБСЕ”, в проект которой было внесено предложение Украины включить положение об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также положение о полном выполнении Минских договоренностей.

Одобрение проектов решения и деклараций планируется в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 12 марта.

Кроме того, в рамках Постоянного совета ОБСЕ продолжается работа над выработкой проекта решения о продлении мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска “Донецк”, “Гуково”. Ожидается, что мандат миссии будет продлен на следующие 3 месяца, то есть до 30 июня 2015 года.

Перебыйнис отметил, что как и ранее российская сторона блокирует предложения Украины и других государств-участников ОБСЕ о расширении наблюдения со стороны ОБСЕ на все пункты пропуска российско-украинской государственной границы.