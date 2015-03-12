Царевич считает ситуацию с Печерским судом беспрецедентной

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Совета судей Царевич сказала: «То, с чем столкнулся Печерский районный суд, до сих пор не имело прецедентов во всей судебной системе. Мы увидели, что любое решение, любой судебной инстанции, любого суда может быть истолковано органом прокуратуры как заведомо неправосудное, а в отношении судьи, который его принял, начнется публичная травля, чтобы общество убедилось, что суд кем-то определен как враг государства».

Читайте такжеЦаревич ожидает ответа Пайетта на ее обращение о политическом преследовании

По словам Царевич, из общения с коллегами ей стало известно, что преследуют также судей других судов. «Судьи Винницкого городского суда отмечали, что на сегодняшний день у них происходит такая же ситуация, как и у нас, когда в отношении судьи вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований за вынесение им оправдательного приговора, который никем не обжалован и не вступил в законную силу. А судье сказали: через две недели ждите подозрения. В Бабушкинском райсуде Днепропетровской области судье сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса и в тот же день объявили об окончании досудебного расследования, а судье предоставили всего два дня на ознакомление с материалами дела, лишив его права на защиту», - заявила Царевич.

Как сообщал УНИАН, председатель Печерского райсуда Киева Светлана Смык и председатель Окружного административного суда столицы Павел Вовк заявили о давлении на эти суды со стороны прокуратуры.

Сегодня, 12 марта, на заседании Совета судей Вовк сказал, что прокуратура необоснованно открыла уголовные производства в отношении судей админсуда по ст. 364 ч.1 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 ч.1 (служебный подлог) Уголовного кодекса, а прокуроры необоснованно обвиняют судей Окружного админсуда во внесении недостоверной информации в судебные решения.

Кроме того, Вовк считает давлением обыск, проведенный прокуратурой в помещении суда, изъятие личных компьютеров судей.

В свою очередь Смык отметила, что судьи Печерского суда обратились в Совет судей с заявлением о давлении со стороны прокуратуры. Она утверждает, что действия Генеральной прокуратуры сделали невозможной нормальную работу суда.