Судья Царевич утверждает, что за ней следят неизвестные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время сегодняшнего заседания в Винницком городском суде, где рассматривается дело об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

"Неизвестные люди мужского пола постоянно сопровождают меня домой, в Киев и соответственно в Винницу. Машины могу назвать, людей описать", - сообщила Царевич.

Она также отметила, что сторона защиты не владеет информацией о предоставлении ни одним судом разрешения на проведение негласных следственных действий в отношении нее.

Также нет ни одного документа и разрешения относительно наблюдения за Царевич.

"У меня есть все основания считать, что указанные лица представляют угрозу безопасности моей жизни и здоровья, а также моим родным. Проведение любых негласных следственных действий без разрешения апелляционного суда является нарушением закона", - сказала Царевич.

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Она обратилась к судье Александру Олейнику, который рассматривал данное дело, и попросила его внести указанные сведения в журнал судебного заседания.

Она также заявила, что эти данные предоставлены прокуратуре для внесения в ЕРДР для квалификации этих действий.

Кроме того, во время более 2-часового заседании защита Царевич пыталась выявить ошибки в обвинении и выразила ходатайство, чтобы допросить следователя Иванцова, который сегодня присоединился к рассмотрению этого дела.

Частично судья Олейник данное ходатайство удовлетворил.

Уже после перерыва судебное заседание должно продолжиться, а следователь Иванцов будет допрошен в качестве свидетеля.

Более того, Царевич заявила, что Иванцов будет не единственным, в отношении кого подано ходатайство для допроса в качестве свидетеля при рассмотрении данного дела.

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Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких человек в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.