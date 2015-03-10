Судья Царевич утверждает, что за ней следят неизвестные
Судья Печерского суда Киева Оксана Царевич заявляет, что ее везде сопровождают неизвестные.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время сегодняшнего заседания в Винницком городском суде, где рассматривается дело об избрании ей меры пресечения в виде ареста.
"Неизвестные люди мужского пола постоянно сопровождают меня домой, в Киев и соответственно в Винницу. Машины могу назвать, людей описать", - сообщила Царевич.
Она также отметила, что сторона защиты не владеет информацией о предоставлении ни одним судом разрешения на проведение негласных следственных действий в отношении нее.
Также нет ни одного документа и разрешения относительно наблюдения за Царевич.
"У меня есть все основания считать, что указанные лица представляют угрозу безопасности моей жизни и здоровья, а также моим родным. Проведение любых негласных следственных действий без разрешения апелляционного суда является нарушением закона", - сказала Царевич.
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Она обратилась к судье Александру Олейнику, который рассматривал данное дело, и попросила его внести указанные сведения в журнал судебного заседания.
Она также заявила, что эти данные предоставлены прокуратуре для внесения в ЕРДР для квалификации этих действий.
Кроме того, во время более 2-часового заседании защита Царевич пыталась выявить ошибки в обвинении и выразила ходатайство, чтобы допросить следователя Иванцова, который сегодня присоединился к рассмотрению этого дела.
Частично судья Олейник данное ходатайство удовлетворил.
Уже после перерыва судебное заседание должно продолжиться, а следователь Иванцов будет допрошен в качестве свидетеля.
Более того, Царевич заявила, что Иванцов будет не единственным, в отношении кого подано ходатайство для допроса в качестве свидетеля при рассмотрении данного дела.
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Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.
Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких человек в январе прошлого года.
Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.
Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.