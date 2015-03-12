Пеклушенко мог застрелиться из-за нежелания отвечать за разгон Евромайдана - Геращенко

Об этом советник главы МВД Антон Геращенко написал в сети Facebook.

"МВД начато уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство), для проверки всех возможных версий гибели Александра Пеклушенко. Основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства, умышленное убийство, замаскированное под самоубийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что месте происшествия "найдено оружие, из которого Пеклушенко, вероятно, застрелился".

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Геращенко также допустил, что "возможно, причиной самоубийства Пеклушенко могло быть нежелание нести уголовную ответственность за незаконный разгон и калечение активистов Евромайдана в январе - феврале 2014 года".

Советник главы МВД также добавил, что по данному уголовному производству вместе с Пеклушенко "проходят глава областного совета и бывший начальник милиции".

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Запорожской областной государственной администрации и бывший народный депутат Украины Александр Пеклушенко обнаружен мертвым в собственном доме.