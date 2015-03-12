Министр обороны Полторак рассказал о проделанной за 100 дней работе
Министерство обороны в настоящее время работает над наращиванием обороноспособности Вооруженных сил с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности.
Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время публичного отчета "100 дней деятельности правительства: путь к стабилизации".
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Также, по его словам, Минобороны работает над социальной защитой военнослужащих и обеспечением их жильем, особенно семей военнослужащих, погибших во время проведения АТО.
Кроме того, Минобороны работает над проведением реорганизации ВСУ, их кадровым и техническим обеспечением, в том числе – над оптимизацией системы образования военных.
Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада приняла закон "О численности Вооруженных сил Украины", внесенный президентом Петром Порошенко, которым Вооруженные силы увеличены до 250 тыс.