У Зеленского уже подготовили указ о роспуске Рады – СМИ (фото)
В окружении избранного президентом Владимира Зеленского уже подготовили проект указа о роспуске Верховной Рады, однако по поводу целесообразности такого шага до сих пор ведутся дискуссии.
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Об этом сообщает Telegram-канал «УП Off the record».
«В окружении избранного президента Владимира Зеленского ведутся дискуссии относительно досрочных выборов в Верховную Раду», – говорится в сообщении.
Отмечается, что часть команды выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию «Слуга народа».
По состоянию на сегодня решение относительно выборов не принято, но «на всякий случай» проект указа уже подготовлен.