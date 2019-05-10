У Зеленского уже подготовили указ о роспуске Рады – СМИ (фото)

В команде Зеленского решение по досрочным выборам пока не принято.

В окружении избранного президентом Владимира Зеленского уже подготовили проект указа о роспуске Верховной Рады, однако по поводу целесообразности такого шага до сих пор ведутся дискуссии.

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП Off the record».

«В окружении избранного президента Владимира Зеленского ведутся дискуссии относительно досрочных выборов в Верховную Раду», – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть команды выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию «Слуга народа».

По состоянию на сегодня решение относительно выборов не принято, но «на всякий случай» проект указа уже подготовлен.