Раде предлагают еще одну дату инаугурации Зеленского

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Нардеп Александр Сугоняко зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Рады, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

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Проект №10270-4 "О проведении Верховной Радой Украины торжественного заседания по случаю принятия присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины 1 июня 2019 года" зарегистрирован 10 мая. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что Верховная Рада получила проект, сейчас его передали на рассмотрение руководству.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13 541 528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко – 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45%.

3 мая официальные результаты выборов президента опубликовали в "Голосе Украины".

В тот же день внефракционный народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Позже внефракционный депутат Виктор Балога зарегистрировал в ВР свой проект постановления об инаугурации - также на 19 мая.

Между тем, 4 мая в Верховной Раде Зеленский провел встречу с представителями депутатских групп и фракций, на которой, в частности, обсуждался вопрос инаугурации. Перед началом встречи он отметил, что будет предлагать провести инаугурацию 19 мая. По результатам встречи Зеленский заявил, что дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады.

По словам сопредседателя группы «Видродження» Виктора Бондаря, на встрече с Зеленским обсуждались две возможные даты проведения инаугурации - 19 или 28 мая. Он пояснил: «Большинство руководителей фракций честно говорили, что у депутатов вопрос: до 27 числа... если мы этот рубеж переходим, то после 27 будто бы президент не имеет права распустить Раду. И поэтому большинство подводили Зеленского к тому, что 28 числа более или менее для всех была бы такая дата, чтобы депутаты спокойно голосовали и чувствовали, что изменений не произойдет в плане роспуска Рады».

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.