В Раде зарегистрирован еще один проект постановления с датой инаугурации Зеленского

Автор инициативы предлагает провести торжественное заседание парламента 19 мая.

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления о проведении торжественного заседания, посвященного принятию присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Проект зарегистрирован под номером 10270-1 от 6 мая, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ, автором которого является народный депутат Виктор Балога (внефракционный), получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст документа пока не обнародован.

По словам Балоги, он предлагает провести торжественное заседание Верховной Рады, посвященное принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины, 19 мая. "Нет, это не просьба команды Зеленского. Я реально с ним не знаком и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива. Моя мотивация проста - если новая команда хочет как можно раньше приступить к работе, то в этом нет ничего плохого. Даже если Зеленский хочет это сделать, чтобы иметь время на роспуск парламента, то лично я этого не боюсь", - написал депутат в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей составляет 24,45%.

3 мая официальные результаты выборов президента опубликовали в "Голосе Украины".

В тот же день народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления № 10270 о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.