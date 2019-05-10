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Суд запретил выступать Ирине Луценко на согласительном совете

14:49, 10 мая 2019
Политика
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Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в предоставлении слова на заседаниях Согласительного совета И.Луценко / фото УНИАН

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия по предоставлению слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций представителю президента в парламенте Ирине Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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«Рассмотрев в судебном заседании дело по иску народного депутата Сергея Власенко (фракция «Батькивщина») к председателю Верховной Рады, суд признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению представителю президента слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018 года по 8 апреля 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивом для принятия судом такого решения стало то, что в соответствии с законом «О регламенте Верховной Рады Украины» не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента в парламенте.

«В удовлетворении остальных исковых требований было отказано», - добавили в пресс-службе суда.

В Админсуде сообщили, истец просил суд признать противоправными действия Парубия по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включению такого выступления в повестку дня. Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и соблюдать нормы Конституции Украины и регламента Верховной Рады.

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Теги: #Андрей Парубий#Ирина Луценко#согласительный совет