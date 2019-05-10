Суд запретил выступать Ирине Луценко на согласительном совете

Выступления представителя президента в Верховной Раде признали незаконными.

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия по предоставлению слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций представителю президента в парламенте Ирине Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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«Рассмотрев в судебном заседании дело по иску народного депутата Сергея Власенко (фракция «Батькивщина») к председателю Верховной Рады, суд признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению представителю президента слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018 года по 8 апреля 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивом для принятия судом такого решения стало то, что в соответствии с законом «О регламенте Верховной Рады Украины» не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента в парламенте.

«В удовлетворении остальных исковых требований было отказано», - добавили в пресс-службе суда.

В Админсуде сообщили, истец просил суд признать противоправными действия Парубия по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включению такого выступления в повестку дня. Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и соблюдать нормы Конституции Украины и регламента Верховной Рады.