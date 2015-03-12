В Польше заявили, что переговоры по поставкам оружия Украине продолжаются

Об этом сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей в интервью агентству Reuters, пишет Европейская правда.

"Такие переговоры ведутся, Министерство национальной обороны часто принимает у себя представителей украинского министерства и экспертов", - сказал он.

При этом Козей добавил, что Польша рассматривает возможность как продажи оружия, так и - в некоторых случаях - предоставление ее бесплатно.

Читайте такжеСНБО договорился о ежеквартальных консультациях с польским Бюро нацбезопасности

По его словам, ведутся интенсивные переговоры на разных уровнях, но решения будут приниматься только после того, как вопрос будет детально изучен обеими сторонами.

"Мы полностью согласны с мнением, что чем сильнее украинская армия, тем выше шансы на деэскалацию конфликта", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше заявляли, что пока не планируют поставлять Украине оружие.