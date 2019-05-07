Демократы США возмутились решением администрации Трампа о замене посла в Украине

По их мнению, Йованович является дипломатом самого высокого уровня.

Лидер демократического большинства в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел сочли решение Белого дома об отзыве после страны в Украине Мари Йованович возмутительным.

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Об этом говорится в их совместном заявлении. По их мнению, Йованович является дипломатом самого высокого уровня. «Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - удар по политическим позициям», - говорится в документе.

Хойер и Энгел считают его политически мотивированным и последним проявлением политики властей, направленной против карьерных дипломатов Госдепа. Они призвали Белый дом отменить отзыв Йованович.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол в Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае. По его словам, завершение дипломатической каденции посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович согласуется со сменой президента Украины.

В посольстве заверили, что США будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.