Госдеп объяснил замену посла США в Украине

Посол США к концу мая завершит свою работу в Украине.

Завершение дипломатической каденции посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович согласуется со сменой президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине.

"Посол США в Украине Мари Йованович, карьерный дипломат внешнеполитической службы США, должна была завершить свое трехлетнее дипломатическое назначение в Киеве этим летом. Она подтвердила дату своего отъезда позже в этом месяце, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине", - отметили в посольстве.

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"Мы ценим ее непоколебимую преданность в деле укрепления отношений между США и Украиной и поддержки Украины на ее евроатлантическом пути. Команда Посольства США в Киеве и Вашингтон продолжают тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - заверили в посольстве.

При этом в посольстве не уточнили дату завершения работы Йованович в Украине, отметив, что это произойдет "ближе к концу этого месяца".

Как заявили в посольстве, США твердо привержены партнерству с Украиной и украинским народом для обеспечения успеха стабильной, процветающей, демократической и неделимой страны, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы будем продолжать сотрудничать с Украиной в продвижении реформ, необходимых для обеспечения долгосрочного успеха Украины. С начала агрессии России против Украины Соединенные Штаты и их европейские партнеры выступают единым фронтом в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в посольстве.

В дипломатическом ведомстве напомнили о Крымской декларации госсекретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой четко и однозначно сказано о политике США в отношении оккупированного полуострова.

"Мы не признаем и не будем признавать аннексию Крыма Россией. Наши санкции, привязанные к Минским соглашениям, останутся в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит эти соглашения и не уйдет из Донбасса. Наши крымские санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом. Не может быть возврата к ведению дел с Россией как ранее, пока эти критически важные вопросы не будут решены", - отметили американские дипломаты.

В посольстве заверили, что США будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.