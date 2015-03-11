Кабмин уволил двух заместителей министра финансов - источник

По информации собеседника агентства, первый заместитель министра Игорь Уманский сохранил свою должность.

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Занимавший ранее пост заместителя министра Виталий Лисовенко продолжит курировать направление госдлога на посту правительственного уполномоченного, а заместители министра Денис Фудашкин и Владимир Матвийчук будут уволены.

Также он сообщил о назначении четырех новых заместителей министра финансов. В частности, в состав руководства вошли управляющий партнер аудиторской фирмы «Аксенова и партнеры» Елена Макеева, бывший заместитель министра Минэкономразвития Роман Качур, представитель Украины в ЕБРР Артем Шевалев и президент инвестиционной группы ITT Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров 3 декабря, в частности должность министра финансов заняла Наталья Яресько - американка украинского происхождения, одна из соучредителей инвесткомпании Horizon Capital.

Ранее УНИАН также сообщал, что Кабмин уволил председателя Гослекслужбы.