Псаки: фильм об аннексии Крыма засвидетельствовал "лживый подход" Кремля к событиям в Украине

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки, передает радио "Свобода". "То, что мы увидели, согласовывется с лживым подходом, который мы уже видели, когда Россия отрицает вмешательство на востоке Украины", - отметила Джен Псаки и добавила, что США и международное сообщество вместе работают на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеОбама считает импровизацией аннексию Крыма Путиным

9 марта телеканал "Россия 1" показал фрагмент документального фильма "Крым. Путь на Родину". В нем президент России Владимир Путин рассказывает о том, как принималось решение об аннексии.

В марте 2014 года президент России Владимир Путин отрицал, что его страна ввела войска на территорию Крымского полуострова Украины. По его словам, безопасность так называемого "референдума о присоединении Крыма к России" гарантировали силы местной "самообороны".