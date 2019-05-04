"Он знает мой телефон": Ляшко объяснил свое отсутствие на встрече с Зеленским

По мнению председателя фракции Радикальной партии, вопрос новоизбранного президента - второстепенный для украинцев.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко объяснил, почему не пошел на встречу председателей фракций с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

«На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться - он знает мой телефон», - отметил он.

«Главная тема нашей будущей личной беседы - это не дата инаугурации (вопрос, на самом деле, второстепенный для украинцев!), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир в Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев? Остальные вопросы меня не интересуют!», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями парламентских фракций. Во встрече принимали участие, в частности, лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, сопредседатель группы «Видродження» Виктор Бондарь, член фракции «Батькивщина» Иван Крулько, первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев, член фракции «Народный фронт» Антон Геращенко, от фракции «Блок Петра Порошенко» была первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Как сообщил после встречи сопредседатель группы «Видродження» Виктор Бондарь, на ней присутствовали представители практически всех фракций, кроме фракции Радикальной партии.

На встрече, в частности, обсуждался вопрос инаугурации новоизбранного президента.