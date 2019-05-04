Дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Рады – Зеленский

По словам новоизбранного президента, на его встрече с депутатами обсуждались разные даты инаугурации.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что дата его инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам после сегодняшней встречи с народными депутатами в парламенте.

Зеленский отметил, что состоялась встреча, «первое знакомство».

«Мы предложили нашу дату (инаугурации – УНИАН), которую я вам сказал перед этим заседанием (19 мая – УНИАН)», - сказал Зеленский.

По его словам, эту дату он обсудил с участниками встречи, ведь «есть связь с иностранными гостями, которые просто хотят понять и свой график».

«Потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для этого празднования, для этого очень серьезного дня», - пояснил избранный президент.

Так, сказал Зеленский, на встрече обсуждались различные даты, и «есть разные мнения у лидеров фракций».

«Поэтому, наверное, дату мы, Украина, сможем с вами понять только 14 мая на заседании Верховной Рады. Они будут голосовать за нашу дату. Ну, посмотрим», - отметил он.

На встрече присутствовали, в частности, лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский и сопредседатель группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

Отвечая на вопрос об отсутствии на встрече некоторых лидеров фракций и, по его мнению, их просто нет в стране, или они проигнорировали встречу, Зеленский заметил, что ему «все равно».

«Наверное, есть какие-то причины ... это просто к мой личности отношение. Это уважение к народу Украины, который избрал президента», - добавил Зеленский.

В целом он считает, что встреча прошла хорошо.