Туск заявляет, что и не ожидал от России одобрительных оценок его визита в США

Как передает TVN24, об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, комментируя критику в его адрес со стороны министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Я не ожидал энтузиазма с российской стороны, потому что в действительности моей задачей в должности главы Совета ЕС является создание общей позиции всего ЕС... относительно того, что Россия делает в Украине, и относительно Украины", - сказал Туск.

Читайте такжеТуск считает Минские договоренности лучшим способом сдерживания российской агрессии

"Эти действия консолидируют Европу и трансатлантическое сообщество. Поэтому трудно ожидать одобрительных оценок", - сказал Туск.

Он отметил, что на встрече с президентом США Бараком Обамой и его ближайшими сотрудниками говорил откровенно, что "оппоненты" Запада хотят разделить Европу и трансатлантическое сообщество.

Польские СМИ отмечают, что сегодня в Москве глава российского МИД на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании раскритиковал Туска и брюссельских чиновников за то, что они якобы умышленно пытаются ухудшить отношения ЕС с РФ.

"Сейчас происходит так, что брюссельская бюрократия ЕС преднамеренно инициирует противостояние между Россией и ЕС", - сказал Лавров. Он также заявил, что Туск в Вашингтоне "просил прощения" у Обамы за то, что ЕС не реагировал так быстро на агрессию России в Украине, как США.