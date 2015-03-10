Запад надеется на прекращение войны и не готов предоставить Украине вооружение – Туск
Западные государства не готовы предоставить Украине вооружение, потому что все еще имеют надежду на прекращение агрессии Российской Федерации.
Как передает польский TVN24, об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в Вашингтоне.
"Это дело на столе, но пока что все хотят избежать такого драматического развития событий и все еще где-то тлеет надежда, что Россия прекратит свои агрессивные действия, поэтому никто сейчас не готов, чтобы перейти к решениям милитаристского характера", - сказал Туск, которого цитирует канал.
Он признал, что Украина может чувствовать себя покинутой в борьбе с сепаратистами из-за "слишком оборонительного подхода Запада к этому конфликту".
Туск, который перешел на должность главы Европейского Совета с кресла польского премьера, также отметил, что в Европе сейчас нет единой точки зрения в этом деле.
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"В Европе сейчас нет, однако, консенсуса или чувства, что надо поучаствовать каким-то образом (в конфликте в Украине) в милитарном смысле", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ряд экспертов и политиков призывают Западные государства помочь Украине в борьбе с российской агрессией поставками современного оружия, но такое решение еще не принято.
Наибольшие надежды сторонники таких поставок возлагают на США, в то время когда в ЕС относятся к этой идее значительно прохладнее и заявляют, что это только может ухудшить ситуацию в Украине.