Запад надеется на прекращение войны и не готов предоставить Украине вооружение – Туск

Как передает польский TVN24, об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в Вашингтоне.

"Это дело на столе, но пока что все хотят избежать такого драматического развития событий и все еще где-то тлеет надежда, что Россия прекратит свои агрессивные действия, поэтому никто сейчас не готов, чтобы перейти к решениям милитаристского характера", - сказал Туск, которого цитирует канал.

Он признал, что Украина может чувствовать себя покинутой в борьбе с сепаратистами из-за "слишком оборонительного подхода Запада к этому конфликту".

Туск, который перешел на должность главы Европейского Совета с кресла польского премьера, также отметил, что в Европе сейчас нет единой точки зрения в этом деле.

Читайте такжеПарубий привез в Вашингтон список необходимого Украине вооружения

"В Европе сейчас нет, однако, консенсуса или чувства, что надо поучаствовать каким-то образом (в конфликте в Украине) в милитарном смысле", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ряд экспертов и политиков призывают Западные государства помочь Украине в борьбе с российской агрессией поставками современного оружия, но такое решение еще не принято.

Наибольшие надежды сторонники таких поставок возлагают на США, в то время когда в ЕС относятся к этой идее значительно прохладнее и заявляют, что это только может ухудшить ситуацию в Украине.