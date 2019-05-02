Как в ГДР во время холодной войны: у Зеленского рассказали об усилении ВС РФ на границе с Украиной

В Кремле понимают, что придет момент, когда Украина станет членом НАТО, считает советник Зеленского.

В течение пяти лет на территории Российской Федерации были восстановлены группировки войск в группе советских войск в восточной Германии против НАТО.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Читайте также"Могу спланировать операцию": советник Зеленского оценил перспективу военного пути освобождения территорий

По его оценке, это было сделано против Украины, ведь в Кремле понимают, что придет момент, когда Украина станет членом НАТО.

«Я даже могу вам по номерам назвать: Калининград – шестая армия под Москвой; первая танковая дрезденская армия, далее 8-я, 20-я, 48-я, 9-я, 2-я армии», – рассказал Апаршин.

Он подчеркнул, что это зеркальное перенесение на территорию Российской Федерации частей и соединений группы советских войск в Германии, где «была группировка численностью в полтора миллиона».

«Такие соединения для парадов не создаются. Там есть и ракетные комплексы "Искандер" и авиация с радиусом действия до Львова. Российская Федерация готовится к войне. Но я бы не делал из этого трагедию, поскольку любая армия, хоть Российской Федерации, хоть Украина, должна готовиться к войне. Это предназначение армии. Но против Украины собирать такое количество войск нет необходимости. Я думаю, что эту группировку войск они заранее создают против НАТО. Они считают, что все равно придет тот момент, когда им придется согласиться, что Украина будет членом НАТО - значит надо создать такую же границу, как когда-то в Германии», – пояснил Апаршин.