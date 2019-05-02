"Мерзавцы должны сесть": советник Зеленского объяснил, кого коснется амнистия в ОРДЛО

Он отметил, что амнистия может касаться только общей части людей, которые, "возможно, приняли не совсем правильное решение".

Советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин объяснил, кого из боевиков по Минским договоренностям должны амнистировать, а кто должен сесть в тюрьму.

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Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

Он отметил, что амнистия может касаться только общей части людей, которые, «возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат».

«А мерзавцы, которые принимали участие в расстрелах наших пленных, должны сесть. Я их никогда не прощу. Будем искать таких людей столько времени, сколько для этого понадобится. Израиль, например, до сих пор ищет и находит», – сказал Апаршин.