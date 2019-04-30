Зеленский встретился с митрополитом Епифанием (фото)

О чем говорят Епифаний и Зеленский, пока не сообщается.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины.

Проходит встреча в Киеве, в Михайловском Златоверхом монастыре.

О чем говорят Епифаний и Зеленский, пока не сообщается. Впрочем, была опубликована фотография встречи. На ней оба участника сидят за столом, общаются и улыбаются.

Тем временем на своей странице в Twitter Епифаний опубликовал другую фотографию и отметил, что будет молиться, чтобы Бог дал новому президенту сил "выдержать бремя ответственности за единство Украины".