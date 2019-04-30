Зеленский встретился с митрополитом Епифанием (фото)
16:21, 30 апреля 2019Политика
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О чем говорят Епифаний и Зеленский, пока не сообщается.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины.
Проходит встреча в Киеве, в Михайловском Златоверхом монастыре.
О чем говорят Епифаний и Зеленский, пока не сообщается. Впрочем, была опубликована фотография встречи. На ней оба участника сидят за столом, общаются и улыбаются.
Тем временем на своей странице в Twitter Епифаний опубликовал другую фотографию и отметил, что будет молиться, чтобы Бог дал новому президенту сил "выдержать бремя ответственности за единство Украины".
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