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Зеленский встретился с митрополитом Епифанием (фото)

16:21, 30 апреля 2019
Политика
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Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины.

Проходит встреча в Киеве, в Михайловском Златоверхом монастыре.

О чем говорят Епифаний и Зеленский, пока не сообщается. Впрочем, была опубликована фотография встречи. На ней оба участника сидят за столом, общаются и улыбаются.  

Тем временем на своей странице в Twitter Епифаний опубликовал другую фотографию и отметил, что будет молиться, чтобы Бог дал новому президенту сил "выдержать бремя ответственности за единство Украины".  

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Теги: #Владимир Зеленский#Епифаний