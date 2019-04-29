"Кремль в шоке": российский политтехнолог объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского

Эксперт уверен, что Кремль на этих выборах фактически поддерживал Петра Порошенко, а не Владимира Зеленского.

Кремль не поздравляет Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, поскольку находится в шоке.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

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Он отметил, что кум Владимира Путина и его фактический представитель в Украине вполне серьезно рассказывал президенту РФ, что Петр Порошенко останется президентом.

«Поэтому Кремль сейчас находится в шоке. Когда Кремль выйдет из шока, он поздравит Владимира Зеленского. Сколько времени это займет, я не знаю», – сказал Белковский.

При этом эксперт уверен, что Кремль на этих выборах фактически поддерживал Петра Порошенко, а не Владимира Зеленского.

«Путин этого не делает (не приветствует Зеленского с победой – ред.) и доказывает утверждение, которое я отстаивал в течение нескольких месяцев – Кремль фактически поддерживал Петра Алексеевича Порошенко, а не наоборот. И именно поэтому Виктор Медведчук за неделю до выборов откровенно, официально поддержал Владимира Зеленского, чтобы его дискредитировать этой поддержкой, поскольку всем известно, какой имидж Виктора Медведчука и его восприятие в Украине. Но сейчас Путин действительно недоволен не только результатом выборов, а еще и тотальным разгромом Петра Алексеевича», – пояснил политтехнолог.