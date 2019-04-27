"Не следует говорить с Украиной на языке угроз": Зеленский подтвердил готовность к переговорам в "нормандском" формате

Он также выразил надежду, что "в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять".

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявил, что не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Читайте такжеХотят сделать украинцев "новой нефтью": Зеленский раскрыл "паспортный план" Путина

По его мнению, это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса. При этом он подчеркнул, что готов к переговорам.

"Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - говорится в заявлении Зеленского, которое опуликовала его команда в Telegram-канале.