Путин создает правовые условия для официального применения армии РФ против Украины – Турчинов

Секретарь СНБО назвал решение Путина относительно российских паспортов в ОРДЛО сознательной эскалацией агрессии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями ОРДЛО создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Турчинова.

Читайте такжеКлимкин призвал украинцев в ОРДЛО не принимать российские паспорта

«Указ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины», - подчеркнул он.

По словам Турчинова, выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины". "Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", - пояснил секретарь СНБО.

"Ответ на это может быть только один - укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с ужесточением санкционного давления на страну агрессора", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В указе отмечается, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.