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Украина вышла из соглашения СНГ о секретных изобретениях, созданных в СССР

15:39, 24 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Кабинет министров прекратил для Украины действие соглашения о взаимном обеспечении сохранения межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы экономического союза в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, подписанное 4 июня 1999 года в Минске соглашение о взаимном обеспечении сохранения межгосударственных секретов в области охраны изобретений было разработано с целью обеспечить правовую охрану секретных изобретений, которые были созданы в СССР.

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«На сегодня правовые отношения между государствами-участниками соглашения в этой сфере уже отсутствуют. Само же соглашение в целом устаревшее и не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ», - отметили в пресс-службе.

Подписанное 10 февраля 1995 года в Алматы соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы экономического союза CНГ уже также давно утратило свое значение и не применяется на практике.

Согласно данному правительственному решению, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит в Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия указанных соглашений.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Кабинет министров прекратил для Украины действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

До этого, в январе Украина вышла из трех соглашений об экономическом сотрудничестве, заключенных в рамках СНГ.

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Теги: #Украина#СССР#снг#секретная информация