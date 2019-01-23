Украина вышла из ряда соглашений по сотрудничеству с СНГ

Речь идет о соглашении о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашении об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашении о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

В частности, это соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

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Проект соответствующего постановления разработан Минэкономразвития в исполнение указа президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».

В Минэкономразвития отметили, что соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 года в Минске, и соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 года в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах, инициированных правительствами стран экономических преобразований, международной торговли и прочее. «После проведенного анализа этих соглашений Минэкономразвития и другие заинтересованные органы власти пришли к выводу, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая и потенциально полезная экономическая информация в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина», - отметили в ведомстве.

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Третий международный договор в рамках СНГ, действие которого отныне решением правительства приостановлено для Украины, - соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, которое было заключено 15 мая 1992 года в Ташкенте.

"Этот документ предусматривал, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Соглашение также определяло необходимость проведения консультаций между странами СНГ относительно установления контактов и проведения переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях. Однако Украина на сегодня имеет ряд приоритетных обязательств в сфере международной торговли как член Всемирной организации торговли (ВТО), а также в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и ряд положений соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ противоречит этим обязательствам. Для преодоления этого противоречия действие указанной сделки приостановлено для Украины", - пояснили в министерстве.

Согласно решению правительства Министерство иностранных дел Украины уведомить Исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этих трех соглашений для Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Служба внешней разведки Украины начала выход из соглашения о сотрудничестве разведывательных служб Содружества Независимых Государств (СНГ).