Порошенко анонсировал появление новых лиц в своей команде перед парламентскими выборами

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с депутатами от «БПП».

Президент Петр Порошенко анонсировал новые лица в своей команде и проведение праймериз в партии «БПП «Солидарность» перед парламентскими выборами.

Об этом заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко написал в Facebook после встречи депутатов фракции с президентом Петром Порошенко и обнародовал фото со встречи.

«Петр Порошенко на заседании депутатов фракции БПП. Вперед на парламентские выборы. Чтобы попасть в список - нужно пройти праймериз», - отметил Горковенко.

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Также, по его информации, Порошенко анонсировал новые лица в своей команде.

«И вопрос не в том, что кто-то «на выход», а в том, что цена для государства слишком высока, чтобы брать в список кого попало», - добавил Горковенко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня после встречи депутатов от «БПП» с Порошенко лидер фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» осенью будет участвовать в парламентских выборах.