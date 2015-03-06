Чечетова до самоубийства могли довести моральный прессинг и угрозы – Чорновил

Такое мнение высказал народный депутат VI и VII созывов Верховной Рады, общественный активист Тарас Чорновил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 7 марта в 17.00 на УНИАН-ТВ.

«Что касается Чечетова, мне приходилось его хорошо знать и наблюдать и в 2005 году, когда ситуация разворачивалась абсолютно аналогично именно для господина Чечетова. И тогда, и сейчас у него не было особой паники, он не впадал в крайнюю депрессию. Я видел, что у него была определенная депрессия во время событий с Майданом, он понимал, что это закончится плохо», - сказал Чорновил.

По его мнению, Чечетов был психологически слабым человеком, «он никогда не был сильным, он никогда не считал себя героем, он часто попадал в депрессивные мелкие состояния».

«Все ожидали, что Чечетов в ближайшие дни даст большой массив показаний по всем, кого он знает, а знал он очень много, он доступ к информации имел. Когда он был готов все эти показания дать, я думаю, что произошло, примерно, следующая череда событий: (Вадим) Новинский его выкупает из заключения, все еще будто нормально, а затем мог начаться определенный вариант прессинга. Сначала моральные аспекты, а затем, возможно, угрозы. Я думаю, что здесь включились тоже вещи, возможно связанные с семьей, возможно с ним самим. Он не принадлежал к религиозным людям, для него самоубийство не было абсолютным табу. Это был вариант побега, определенного выхода из ситуации», - отметил он.

Журналист, автор криминальных расследований Олег Ельцов полагает, что, скорее всего, Чечетов совершил самоубийство. Ельцов выразил уверенность, что впереди еще много арестов, поскольку сегодня другое качество общества, и не может повториться сценарий 2005 года.

«Еще в 2004 году их было немного, сегодня они появляются. И, конечно, экономическая ситуация. Возможно, наше общество не такое сильное, чтобы заставить власть, у нас нет такого опыта, молодое государство, и общество еще не такое сплоченное.., но я верю, что, возможно, недаром испугался Чечетов, и, думаю, что все же пришлось бы ему сидеть, или же те люди, которые довели его до самоубийства, они недаром потратили свою энергию, потому что, думаю, будет еще много арестов, не все успеют выпрыгнуть из окна, или выехать в Москву, и принцип неотвратимости наказания пойдет сейчас вперед», - сказал Ельцов.

Журналист Алексей Подольский провел аналогию смерти Чечетова со смертью экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, подчеркнув, что и тогда, и сейчас, о самоубийстве заявили практически сразу без проведения предварительных расследований, что следует обязательно сделать.

Кроме того, по мнению экспертов, расследование уголовного дела по факту смерти в 2005 году бывшего министра внутренних дел Украины Кравченко должно быть реанимировано.

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«По моим сведениям, оно (расследование) уже началось. И не только дело Кравченко, но и дело Гонгадзе и касательных дел», - добавил Ельцов.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде держания под стражей с одновременным определением размера залога 4 млн 990 тыс. грн. 23 февраля за Чечетова был внесен залог и он был освобожден из-под стражи.

28 февраля его нашли мертвым. Согласно информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Чечетов выпал из 17-го этажа жилого дома. Было открыто уголовное производство по факту смерти Чечетова по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

2 марта Чечетова похоронили на Южном кладбище в Киеве.